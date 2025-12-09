Familia es atacada a disparos, pareja muere y menor resulta herido en zona 21

-

Dos adultos fallecieron y un menor de edad resultó herido tras ser atacados con arma de fuego.

Un ataque armado se registró la tarde de este martes 9 de diciembre en la colonia Santa María La Paz III, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala.

Lugar donde una familia que se transportaba en un vehículo particular fue atacada a balazos, quedando el automóvil con varias perforaciones en la parte delantera por proyectiles de arma de fuego.

En el interior del automotor, quedaron los cuerpos de una pareja, quienes ya no contaban con signos vitales, según indicaron los Bomberos Voluntarios.

(Foto: José Pos/Colaborador)

Además, los socorristas rescataron a un menor de edad que resultó herido tras el hecho de violencia y posteriormente lo trasladaron al área de pediatría del Hospital Roosevelt.

Al lugar se presentó el padre de la fallecida, quien la identificó como: Angie del Rosario Pivaral, de 29 años.

Mientras, el hombre que conducía el vehículo y que perdió la vida, aún no ha sido identificado.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de José Pos/Colaborador.