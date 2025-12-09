Cohetería incendiada en Jalapa no estaba autorizada y pérdidas superan los Q200 mil

El incendio se originó dentro de un local donde distribuían juegos pirotécnicos, comercio que no estaba autorizado para realizar ventas de estos productos en el sector.
Un incendio de gran magnitud se registró en el mercado municipal de Jalapa, específicamente en el sector conocido como La Cochera, donde una cohetería ardió en llamas tras varias explosiones.
Más de 20 elementos de los Bomberos Voluntarios trabajaron durante casi cuatro horas para controlar el fuego, empleando aproximadamente 21 mil galones de agua.
A pesar de la agresividad del siniestro y las explosiones intermitentes dentro del local, confirmaron que no se reportaron víctimas mortales ni personas con heridas.
Sin embargo, las pérdidas materiales preliminares superan los Q200 mil, pues la infraestructura de locales cercanos también resultó afectada por el calor y el humo.
Inician pesquisas
La Municipalidad de Jalapa recordó que en esa zona está prohibida la venta de productos pirotécnicos, según un acuerdo municipal vigente, y anunció que se investigará cómo funcionaba el negocio dentro de un perímetro restringido.
Además, prevén inspecciones frecuentes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones, mientras que el Ministerio Público (MP) inició las pesquisas para determinar las causas exactas del incendio y establecer responsabilidades.