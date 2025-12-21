La incansable búsqueda de un padre por su hijo desaparecido

Otras familias residentes de Canalitos comparten el dolor y el mismo objetivo: encontrar a sus familiares desaparecidos bajo circunstancias similares.
EN CONTEXTO: Localizan tres cuerpos envueltos en sábanas en zona boscosa de zona 25
Al haber recibido información del hallazgo de más de 10 cuerpos y restos humanos en zona 25, el padre de César Fernando Luna Sierra, de 42 años, se trasladó a zona 25 con la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo.
De acuerdo con la información que compartió el padre de César, existen otras familias que viven en Canalitos, que buscan incansablemente a familiares desaparecidos bajo las mismas circunstancias de César, quien fue visto por última vez haciendo compras en un depósito de abarrotes, cerca del Parque de Canalitos.
En su búsqueda, han ubicado otros cadáveres e incluso una moto robada de un amigo cercano, pero ninguna pista de su hijo, que cumple 22 días desaparecido.
Los cuerpos encontrados en la zona 25 serán trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) donde espera recibir alguna información.