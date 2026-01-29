Versión Impresa
Restringen acceso a mirador de parque arqueológico en Petén

  • Por Reychel Méndez
29 de enero de 2026, 14:42
Únicamente el mirador Rey Kan Ek´ estará restringido para visitantes  (Foto: Petén en Fotos)

Autoridades restringirán el acceso de visitantes al mirador Rey Kan Ek´.

Este jueves 29 de enero el Ministerio de Cultura y Deportes dio a conocer que se restringirá el acceso de visitantes al mirador Rey Kan Ek´ que se encuentra dentro del Parque Arqueológico Tayasal en Petén.

El cierre temporal del mirador se debe a trabajos de mantenimiento, por lo que las intervenciones se realizarán en el ingreso del parque y el área del mirador para mejorar la accesibilidad y seguridad de visitantes locales y extranjeros.

Asimismo, el Parque Tayasal seguirá con las puertas abiertas para que se puede visitar el resto del lugar y como alternativa sigue habilitado el Mirador del Cenote, donde también es posible observar la magia de la selva maya.

Estas acciones corresponden a procesos de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural mediante una colaboración entre Ministerio de Cultura y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT). 

