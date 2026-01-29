Restringen acceso a mirador de parque arqueológico en Petén

Autoridades restringirán el acceso de visitantes al mirador Rey Kan Ek´.
Este jueves 29 de enero el Ministerio de Cultura y Deportes dio a conocer que se restringirá el acceso de visitantes al mirador Rey Kan Ek´ que se encuentra dentro del Parque Arqueológico Tayasal en Petén.
El cierre temporal del mirador se debe a trabajos de mantenimiento, por lo que las intervenciones se realizarán en el ingreso del parque y el área del mirador para mejorar la accesibilidad y seguridad de visitantes locales y extranjeros.
Asimismo, el Parque Tayasal seguirá con las puertas abiertas para que se puede visitar el resto del lugar y como alternativa sigue habilitado el Mirador del Cenote, donde también es posible observar la magia de la selva maya.
Estas acciones corresponden a procesos de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural mediante una colaboración entre Ministerio de Cultura y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT).