Fanáticos llegan al tercer día de la Residencia de Ricardo Arjona

El ambiente previo al concierto se llena de música, risas y emoción.
El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias recibe al primer grupo de fanáticos que se preparan para disfrutar del tercer día de la gira Lo que el Seco no dijo.
Desde las 3 de la tarde, los seguidores de Ricardo Arjona llegan para comenzar a hacer cola y ser de los primeros en ingresar al recinto.
Con camisas temáticas, entradas en mano y mucha emoción, los admiradores del cantautor guatemalteco, provenientes de la capital, el interior del país e incluso desde el extranjero, comienzan a ingresar al teatro.
A medida que avanza la tarde, la expectativa crece entre el público, quienes comparten anécdotas, cantan las canciones de Arjona y se preparan para vivir una noche inolvidable.
La tercera noche promete ser una experiencia llena de alegría y nostalgia entre Ricardo y sus fans.
La primera en llegar
"Vengo de la zona 10, muy emocionada. Estuve haciendo cola el día de la venta de boletos, pero fue imposible. Casi me quedo sin entrada de no ser por un paquete de tickets que compró una amiga. Soy fan de Arjona desde que tenía seis años", cuenta Magdalena Escobar, la primera persona en llegar al teatro para hacer cola.
Fundación Adentro
"Nos dedicamos a formar jóvenes desde edad temprana. Impartimos clases a los guatemaltecos en la aldea Ixcanal y lo hacemos con mucho amor. Arjona siempre dona a la fundación para contribuir a la educación de los niños", comentan Dañaría Gómez, Dimas Cruz y Fernández Barrientos, docentes de la Fundación Adentro.
Everilda Gonzalez y Fernanda Perez
"Estoy muy feliz, contenta y orgullosa. Ricardo Arjona siempre pone en alto a Guatemala a nivel mundial", dice Fernanda Perez.
Por su parte, Everilda Gonzalez, quien llega desde Quetzaltenango, dijo: "La canción Mojado me impacta mucho; a cualquier persona le llega a lo más profundo de su corazón".
Gustavo Bran y Aylen Alvarado
"Mi esposa y yo somos fanáticos desde el inicio de su carrera; nuestros padres ponían sus canciones", cuentan Gustavo Bran y Aylen Alvarado, quienes llegan desde la zona 21 de la capital.
Viria Quiros
"Es mi segunda vez en Guatemala y estoy fascinada. Gracias a un amigo guatemalteco pude conseguir mi entrada; hizo fila por cuatro horas. Este año cumplí 40 y mi sueño es que Arjona cante Señora de las cuatro décadas", comenta Viria, quien llega desde Costa Rica.