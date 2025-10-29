Fans demuestran amor incondicional por Ricardo Arjona

-

El amor por Ricardo Arjona no tiene límites, como lo demuestra un grupo de fans que viajará a Guatemala para su residencia, a pesar de que, a la fecha, no cuenta con boletos para los show.

El club no tiene fines de lucro y realiza distintas actividades sociales en su país. (Foto: Instagram/Fans Club Quinto Piso CR)

Hace algunos días, integrantes del Club de fans Quinto Piso Costa Rica denunciaron haber sido víctimas de estafa en la compra de 18 entradas para el primer concierto de la residencia, este 31 de octubre.

En declaraciones a este medio, Andreína Arias, presidenta del club, confirmó que adquirieron los boletos por medio de un tercero, y no mediante los canales oficiales. Por lo que desvinculan a Ricardo Arjona o la productora de lo sucedido.

El grupo agradece la solidaridad que han tenido otros clubs de fans. (Foto: cortesía)

"Tanto Showbusiness como la oficina de Metamorfosis nos han expresado su solidaridad con el tema, pues no tienen nada que ver con la estafa", apunta Arias.

La costarricense asegura que será muy duro estar en Guatemala o en el teatro y no tener entrada, pero que su amor y admiración por Arjona es más grande. A la denuncia se sumarían otros seguidores de países como Argentina, Uruguay y Perú.

A pesar de la difícil situación, Arias resalta la solidaridad que han recibido de parte de otros clubs de fans del artista a nivel mundial, entre ellos Arjona Pandilla y Vivo Guatemala.

Tanto Arias como los presidentes de los clubes de fans recordaron que las únicas fuentes oficiales de información son los de Ricardo Arjona y su equipo.