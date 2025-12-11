Rolling Stone reconoce la Residencia histórica de Arjona

-

La Residencia ha atraído a fanáticos de todas las edades y partes del mundo.

Rolling Stone en español realza la calidad escénica y artística de la histórica Residencia de Ricardo Arjona en Guatemala.

A una semana de culminar la gira Lo que el Seco no dijo, con 27 fechas agotadas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el medio reconoce la conexión, el alcance y la vigencia de Arjona en su país.

"En tiempos de espectáculos tacaños, donde influencers disfrazados de cantantes brincan frente a una pantalla mientras hacen playback, Ricardo entrega conciertos generosos en términos de calidad musical, visuales, cercanía con el público, sentido del humor y repertorio", es el texto de la revista que el artista comparte y resalta con sus seguidores.

Con un repertorio variado que rinde honor a sus 40 años en la industria, Arjona da un recorrido por sus mayores éxitos musicales con El problema, Acompáñame a estar solo, Si el norte fuera el sur, Señora de las cuatro décadas, Historia de taxi y Mujer.

"Esos influencers disfrazados de cantantes darían la vida (y todos sus Lamborghinis alquilados) por la mitad de una carrera como la de Ricardo Arjona", detalla el escritor de Rolling Stone, no sin antes reconocer el orgullo del músico por su tierra y su familia.