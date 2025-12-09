El lugar donde Jason Momoa y Ricardo Arjona comieron tortillas juntos

Ricardo Arjona y Jason Momoa comieron tortillas de colores en un lugar especial en Antigua Guatemala: "El Comalote".
EN CONTEXTO: El curioso ingrediente con el que Ricardo Arjona acompaña las tortillas
A través de sus redes el sitio especializado en platillos ancestrales de maíz, contó la experiencia al recibir a la familia Arjona y al actor de Hollywood.
"Ayer recibimos con muchas tortillas a Ricardo Arjona y su familia, fue muy especial compartir de nuestro arte, nos confesó que sus tortillas preferidas son esas recién salidas del comal con limón y sal", se lee.
"Y así se las comió, con mucha nostalgia, también ellos pusieron las manos en la masa y tal vez pasaron más tiempo alrededor del comal que en la mesa, gracias por la visita y bienvenidos a nuestra cocina y tortillería en Antigua ¡siempre!", concluyeron.
El Comalote
Es un restaurante y tortillería en Antigua Guatemala especializado en maíz criollo nativo de Guatemala. Hacen tortillas hechas a mano de colores (blanco, amarillo, rojo, negro) y platillos tradicionales como tamales, tostadas y pepián, honrando la cultura gastronómica ancestral sin transgénicos ni conservantes.
El nombre viene del "comal grande" donde se preparan las tortillas, destacando la importancia de este ingrediente básico en la cocina guatemalteca.
MIRA: