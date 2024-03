¿Fallas en la energía? Las palabras de Karol G por una falla en los generadores

-

Asistentes al concierto de Karol G reportaron fallas de energía y la misma cantante se mostró afectada por lo ocurrido.

La cantante colombiana Karol G se encuentra en su primera presentación en Guatemala, este 1 de marzo, como parte de su gira "Mañana será Bonito".

Sin embargo, asistentes al concierto y la misma "Bichota" han reportado fallas de energía, aparentemente por problemas en los generadores.

"No se qué está pasando energéticamente pero, sea lo que sea que esté pasando no me voy a dejar", dijo Karol G al público guatemalteco.

@lizycoquettefanskarolg ♬ sonido original - KarolGTOURCOQUETTE247365

Además, entre lágrimas indicó que tenían energía al menos para la banda y así continuar con el concierto mientras se solucionaba el inconveniente.

La intérprete de "TQG", "Mi ex tenía razón" y "Provenza" agradeció los carteles que los asistentes llevaron a su concierto.

Esto ocurrió: