Localizan sin vida a menor que desapareció en la zona 7

Ángela fue reportada como desaparecida desde octubre del 2025.
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El cuerpo de Ángela Dayana Méndez Álvarez, de 16 años, fue localizado envuelto en sábanas, en la cuenca del río Villalobos, frente al cementerio de Villa Canales.
Según las autoridades, la menor tenía activada una alerta Alba-Keneth desde el 7 de octubre de 2025.
La última vez que sus familiares la vieron fue en la zona 7 capitalina, pero desde entonces ya no tuvieron noticias sobre su paradero, hasta este miércoles que su cuerpo fue hallado.
Autoridades del Ministerio Público (MP) procesaron la escena para recolectar indicios que permitan esclarecer el crimen.