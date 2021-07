Caso YosStop: Fans recolectan firmas para solicitar su liberación

YosStop no ha sido la única que ha reaparecido en redes sociales, ahora sus fieles seguidores solicitan su liberación luego de haber recolectado firmas.

La famosa youtuber mexicana, YosStop fue aprehendida el pasado 29 de junio, se le acusada de posesión y difusión de pornografía infantil.

Pero a pocos días de su detención, su familia y amigos cercanos se han pronunciado al respecto, lo más relevante fue que quienes no se quedaron atrás fueron sus fanáticos, pues buscaron la forma para solicitar su liberación inmediata.

A través del sitio web Change.org., los miles de internautas recaudaron hasta este momento 40, 300 firmas.

Mientras que sus seguidores agregan comentarios como: "Cabe mencionar que ella ni siquiera divulgo, ni mostró el video en sus redes sociales, quieren hacer ‘justicia’ cuando ni siquiera ella grabó el video", "La que demostró que era la protagonista fue la misma víctima".

YosStop rompió el silencio

A través de las historias de Instagram, Yoss difundió un mensaje en el que asegura estar detenida por un término legal y no por un delito.



“Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, se puede leer en la publicación.

Hasta el momento no se han revelado más detalles del caso ni lo que procederá con la influencer, tampoco se reveló si el mensaje lo escribió ella o alguien que maneja sus redes.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Infobae.