"Fantasma" Figueroa abre la puerta a su salida de los cremas

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Varios medios chilenos han hecho eco a las declaraciones que ofreció el técnico de Comunicaciones, Marco Antonio Figueroa al portal Bolavip al ser considerado como opción para suceder a Francisco Meneghini en el banquillo de la Universidad de Chile.

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Desde hace algunas jornadas, el "Fantasma" decidió no asistir a las conferencias de prensa post juegos de Comunicaciones, pero salió al paso de los rumores en su país para dejar clara su postura.

"Siempre se tiene que escuchar, por eso existen las cláusulas de salida para todos los técnicos. Uno nunca puede decirle no a nadie. Cuando hay cláusulas de salida, no hay ningún problema en escuchar ofertas de los equipos que sean", dijo la semana pasada.

Desde Guatemala, tras consolidar su liderato con el Comunicaciones y ganar el clásico de su país, Marco Antonio Figueroa conversó con Bolavip y analizó las propuestas tanto de Fernando Ortiz como de Francisco Meneghini. pic.twitter.com/AiGUEHPCFU — Bolavip Chile (@Bolavipcl) March 6, 2026

Figueroa llegó a Guatemala a inicios de año con el objetivo de sacar a los cremas de la zona de descenso. Tras 13 jornadas lo ha conseguido, pero el torneo todavía no termina y una eventual desvinculación le vendría muy mal a la institución.

De momento, los medios chilenos aseguran que el "Fantasma" no está entre los candidatos de la directiva universitaria y manejan nombres como los de Fernando Gago y Martín Lasarte para tomar el cargo.

Comunicaciones cedió el liderato a Cobán Imperial este domingo, tras perder 2-0 en el Verapaz, y ahora se alista para visitar a la Antigua el jueves.