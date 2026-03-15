Cobán Imperial le arrebata el liderato a Comunicaciones

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Cinco minutos de la primera parte necesitó Cobán Imperial para vencer 2-0 a Comunicaciones y arrebatarle el liderato del Clausura 2026, en el estadio Verapaz, por la jornada 13.

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En cuatro quedó la racha de victorias de los cremas, que habían encaminado su buena racha al ganar el Clásico 336 en la jornada 9. El cubano Dairon Reyes tuvo su peor partido del torneo, el mexicano Omar Duarte no tocó pelota y no hubo rescate desde el banquillo para una remontada, de esas que habían acostumbrado los albos en la primera vuelta.

Presentado por @claroguatemala



⏱️ Final del partido

Cobán 2-0 Comunicaciones

⚽ Goles: Steven Paredes 19' - Thales Moreira 24'

Jornada 2 | Segunda Vuelta

Categoría Mayor – Clausura 2026

Fase de Clasificación pic.twitter.com/wiWkJMjOcT — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 15, 2026

Los príncipes azules ganaron el juego de la mano de su figura, Janderson Pereira, asistidor en los dos goles y con una mañana inspirada de su guardameta, el argentino Tomás Casas.

Efectividad

El técnico uruguayo Martín García le ganó el pulso a su colega chileno Marco Figueroa. Cobán fue ordenado, intenso en 5 minutos (donde resolvió el juego) y en la segunda parte impidió que los visitantes tomaran ritmo a base de faltas y pérdida de tiempo. Los cremas se vieron obligados a lanzar centros con poco peligro.

Steven Paredes abrió el marcador al minuto 18 con un golazo. Aprovechó la filtración de Pereira para ganarle la posición a Stheven Robles y con tres toques cruzar a Fredy Pérez.

Cobán liquidó al 25 a balón parado. Fue un tiro de esquina de Janderson en el que Thales Moreira le ganó en el salto a Marco Domínguez para cabecear y celebrar.

Fue lo único en ofensiva de los cobaneros suficiente para ganar porque los cremas hicieron cuatro disparos a portería y todos encontraron al portero Casas.

Los príncipes azules vuelven al liderato por diferencia de goles (11 sobre 5) al igualar en puntos (25) con los cremas.