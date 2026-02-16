Fátima Bosch se desvanece durante desfile en Ecuador (video)

-

El incidente sorprendió a los asistentes que se preocuparon por la salud de la representante de la belleza mundial.

La actual Miss Universo, Fátima Bosch fue la estrella principal del desfile Fiesta de la Fruta y de las Flores en la ciudad de Ambato, Ecuador, donde era esperada por cientos de personas que acudieron para presenciar el evento.

Sin embargo, lo que era alegría, se convirtió en nerviosismo y preocupación luego que Bosch sufriera un desvanecimiento mientras se desplazaba sobre una carroza.

En las imágenes difundidas se puede observar cómo la joven empieza a sentirse mareada y cae de rodillas, pero sin perder la noción.

Rápidamente, una persona del staff se acerca para apoyarla.

Según medios locales, se cree que la joven pudo haber sufrido el desvanecimiento debido a la altura de la ciudad.

¡LA ALTURA HACIENDO DE LAS SUYAS! | Fátima Bosch, la actual Miss Universo, vivió un momento de tensión durante su participación en el tradicional desfile de la Fiesta de la Fruta y las Flores en Ambato. pic.twitter.com/gyNhii71TS — Radio Fuego 106.5 FM (@fuego1065) February 15, 2026

Pese a la situación, no se dio una versión oficial sobre este incidente.

*Con información de People en español