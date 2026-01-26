La impresión de Fátima Bosch acerca de su viaje por Guatemala

-

Miss Universe conversó con Soy502 acerca de su primera visita a Guatemala y las impresiones que deja en su corazón.

En sus palabras, la mexicana dijo que admira a los guatemaltecos, reflejo de ancestralidad, resiliencia y amabilidad.

"Fue una agenda filantrópica hermosa la que hicieron, nos pareció una manera increíble de iniciar el reinado, es lo que más me mueve y por lo que estoy aquí, se esmeraron, fue una visita con muchísimas causas sociales hermosas, que necesitan atención, además Guatemala es muy especial para México, somos países hermanos", puntualizó.

Acerca de sus lugares emblemáticos contó: "El Lago Atitlán es espectacular y de Antigua, había escuchado maravillas".

Fátima afirma que muchos momentos dejaron huella y los llevará plasmados para siempre:

"Me marcó el amor de las personas, la cercanía y la amabilidad con la que te dejan entrar a su casa, te cuentan y te comparten de su cultura, de su vida, son demasiado amorosos, me recuerda a mi México y un momento muy especial que viví fue que me asignaron de anfitrión en la Fundación Margarita Tejada a un pequeño que en todos lados me daba abrazos y besos, mostrando su gran cariño, toda esa cercanía fue algo que se va a quedar en mi corazón".

Fátima continúa su gira por el mundo, este 26 de enero se dirige a República Dominicana, donde tendrá acercamiento con otras causas.

@missuniverse Moments like this remind us that beauty lives in the heart, in the way love is shared, in the kindness we offer, and in how deeply we connect with one another. Our deepest gratitude to the @fundacionmargaritatejada for opening their doors, for their generosity, and for allowing us to witness something truly special. Thank you for the love, the lessons, and for reminding us what truly matters. These are the moments that stay with us. These are the causes worth caring for. And this is where our hearts should always be. ✨ ♬ original sound - Miss Universe