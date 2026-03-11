Versión Impresa
La tienda de barrio utilizada como fachada de punto de venta de droga

  • Por Reychel Méndez
11 de marzo de 2026, 07:37
En ellugar se capturaron a dos hombres señalados de vender sustancias ilícitas. (Foto ilustrativa: iStock)

Un joven de 18 años y otro de 19 fueron aprehendidos en el lugar del hallazgo al ser ligados al narco menudeo.

Tras varias investigaciones sobre un posible caso de narco menudeo en la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, las autoridades realizaron un allanamiento.

El inmueble funcionaba como fachada para la venta de droga. (Foto: PNC)
Durante la noche del pasado martes 10 de marzo la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), se dirigió al inmueble donde confirmaron la existencia de varios tipos de sustancias ilícitas, entre ellas 3 bolsitas con metanfetamina, 57 bolsitas con crack, 16 bolsitas con marihuana, 69 "colmillos" con cocaína.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
En el lugar, se realizó la captura de Brandon "N", de 19 años y Ludwin "N", de 18, a quienes también les incautaron dos teléfonos celulares que servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.

Tras los hechos, se trasladaron a los dos jóvenes y se pusieron a disposición de la justicia para poder esclarecer su situación penal.

Entre las sustancias ilícitas se localizó cocaína, marihuana, metanfetaminas y crack. (Foto: PNC)
