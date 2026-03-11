La tienda de barrio utilizada como fachada de punto de venta de droga

Un joven de 18 años y otro de 19 fueron aprehendidos en el lugar del hallazgo al ser ligados al narco menudeo.
OTRAS NOTICIAS: Autobus pierde el control y vuelca en San Pedro Sacatepéquez
Tras varias investigaciones sobre un posible caso de narco menudeo en la aldea Estancia de la Virgen, San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso, las autoridades realizaron un allanamiento.
Durante la noche del pasado martes 10 de marzo la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), se dirigió al inmueble donde confirmaron la existencia de varios tipos de sustancias ilícitas, entre ellas 3 bolsitas con metanfetamina, 57 bolsitas con crack, 16 bolsitas con marihuana, 69 "colmillos" con cocaína.
En el lugar, se realizó la captura de Brandon "N", de 19 años y Ludwin "N", de 18, a quienes también les incautaron dos teléfonos celulares que servirán para fortalecer las investigaciones correspondientes.
Tras los hechos, se trasladaron a los dos jóvenes y se pusieron a disposición de la justicia para poder esclarecer su situación penal.