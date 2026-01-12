El TSE fija fecha límite para actualizar la residencia electoral

-

El TSE aclaró que continuará el empadronamiento después de esa fecha y el límite no aplica para guatemaltecos que residen en el extranjero.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que el próximo 22 de enero de 2026 concluye el período para que los ciudadanos actualicen su residencia electoral, un trámite clave para poder votar cerca de su domicilio y elegir a las autoridades municipales correspondientes.

Las autoridades enfatizaron que quienes no realicen este cambio antes de esa fecha ya no podrán modificar su residencia electoral.

De forma complementaria, se abordaron temas institucionales relacionados con la transición de magistrados, la planificación anticipada del proceso electoral, el presupuesto preelectoral y avances normativos y tecnológicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Durante una conferencia de prensa, los magistrados explicaron que la residencia electoral permite asignar correctamente el centro de votación y habilita la participación en la elección de autoridades municipales, siempre que la persona haya residido al menos un año en el municipio o tenga allí su actividad económica principal.

El TSE aclaró que esta fecha límite no aplica para los guatemaltecos que viven en el extranjero. Según lo establecido en el Acuerdo 7-2022, las personas residentes fuera del país podrán seguir actualizando su residencia electoral después del 22 de enero, principalmente quienes viven en Estados Unidos.

Las autoridades subrayaron que la actualización de la residencia electoral es un trámite voluntario y gratuito. Para facilitar el proceso, el TSE habilitará centros de empadronamiento en todos los departamentos, con jornadas en fines de semana y horarios extendidos, información que será publicada en los canales oficiales de la institución.

Asimismo, advirtieron sobre posibles intentos de manipulación o traslado irregular de personas para actualizar residencias en determinados municipios. En ese sentido, la Inspección General del TSE mantiene vigilancia activa y pidió a la población no aceptar ofrecimientos a cambio de realizar este trámite.

Empadronamiento

El magistrado presidente, Gabriel Aguilera, también precisó que, aunque el 22 de enero cierra el plazo para actualizar la residencia electoral, el empadronamiento continuará de forma permanente. Posterior a esa fecha, el TSE enfocará sus esfuerzos en el Plan Nacional de Empadronamiento, especialmente dirigido a jóvenes que ya cumplieron 18 años y aún no están inscritos en el Registro de Ciudadanos, con miras a su participación en las elecciones de 2027.



Elección de magistrados

Durante la conferencia, los magistrados abordaron además temas institucionales como la eventual participación personal en el próximo proceso de elección de magistrados, la importancia de una transición ordenada hacia la nueva magistratura y la planificación anticipada del proceso electoral de 2027.

Finalmente, se informó sobre los retos presupuestarios del TSE tras la suspensión del presupuesto preelectoral 2026, así como los esfuerzos para asegurar una ampliación que permita garantizar logística, tecnología, empadronamiento en el extranjero y campañas de información cívica.

Asimismo se destacaron avances en reformas reglamentarias, el uso de hojas electrónicas para afiliación partidaria y la preparación de bases logísticas para el próximo proceso electoral.