Este es el paso a paso para poder empadronarte

En Guatemala, la mayoría de edad se obtiene a los 18 años, lo que permite que los ciudadanos participen en las elecciones mediante el empadronamiento.

El empadronamiento es el proceso por el cual un guatemalteco se registra oficialmente ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ejercer el sufragio, este proceso se realiza con los siguientes requisitos:

Tener 18 años cumplidos. Contar con el DPI (Documento Personal de Identificación) el cual, se obtiene a través del Registro Nacional de las Personas (RENAP). No tener ninguna restricción legal en los derechos ciudadanos.

Este registro, es voluntario, gratuito y personal y se puede realizar a través de las jornadas de empadronamiento del TSE, que realizan en centros comerciales, universidades y otros lugares, así como en las oficinas del TSE, ubicadas en los distintos departamentos.

️ Estar empadronado y mantener tus datos actualizados es esencial para ejercer tu derecho al voto en las próximas elecciones.



— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) December 17, 2025

Además, este registro no debe renovarse ni realizarse repetitivamente, es un registro único y se deberá actualizar únicamente si tu información personal cambia.

Ya has votado, pero ¿te mudaste de residencia?

Debes realizar la actualización de tu información, para que el TSE pueda asignar tu lugar de votación más cercano.

¡Recuerda!

Tienes hasta el 22 de enero de 2026 para actualizar tus datos, especialmente tu residencia electoral si cambiaste de domicilio en los últimos seis meses. Esto permitirá al #TSEGuatemala asignarte un centro de votación cercano al lugar en donde vives.

— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) December 15, 2025

Es importante añadir que cualquier actualización de información personal debe realizarse antes de enero 2026. Periodo, en el cual el TSE aceptará dichas actualizaciones previo a iniciar a asignar el centro de votación para cada ciudadano.