Fechas y horarios de la gran final entre Xelajú y Municipal

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La Liga Nacional confirmó las fechas y los horarios en los que se disputarán los partidos de la gran final del Clausura 2026 entre Xelajú y Municipal.

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Los equipos más regulares de la clasificación cumplieron con su rol de favoritos durante la fase final para instalarse en la serie que definirá al nuevo campeón del futbol guatemalteco.

¡LA GRAN FINAL DEL CLAUSURA 2026 ESTÁ AQUÍ!



Municipal Xelajú



Municipal llega con autoridad y contundencia…

Xelajú con carácter y una serie bien trabajada…



Todo se define en 180 minutos.



¿Quién levantará el título del Clausura 2026? pic.twitter.com/cJCMqG2Aou — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 11, 2026

Con el bicampeón Antigua fuera de circulación, la máxima competición del país tendrá que coronar a un nuevo monarca. Los chivos fueron líderes de la etapa inicial y dejaron en el camino a Marquense y a Comunicaciones.

Buscan su octava luna y romper con una sequía de un año. Los rojos fueron sublíderes y eliminaron a Guastatoya y a Mixco para instalarse en su tercera final consecutiva. Su objetivo es volver a ser campeones después de tres torneos sin conseguirlo.

Fechas y horarios

El juego de ida se disputará el próximo sábado en el estadio de El Trébol, a partir de las 6:00 de la tarde.

⚔️ Final – Ida

Municipal Xelajú

Sábado 16 de mayo – 6:00 PM

Estadio El Trébol



⚔️ Final – Vuelta

Xelajú Municipal

Sábado 23 de mayo – 8:00 PM

Estadio Mario Camposeco — Liga Bantrab (@LigaBantrab) May 11, 2026

El duelo de vuelta y la coronación se desarrollarán el sábado, 23 de mayor, desde las 8:00 de la noche, en el estadio Mario Camposeco.

Los clubes darán a conocer los precios de las entradas y la forma de adquirirlas en las próximas horas.

Datos

Estos son los datos que Municipal y Xelajú han logrado durante el Torneo Clausura 2026.

Datos: Sofascore

Para consultar más detalles del Torneo Clausura 2026, puedes ingresar a este enlace.