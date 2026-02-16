¡Capturan a exviceministro! FECI realiza allanamientos por caso "Fertilizantes MAGA"

-

Durante allanamientos relacionados al caso "Fertilizantes MAGA", capturan a exviceministro.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), lleva a cabo allanamientos en varios inmuebles para recabar indicios este lunes, secuestrar evidencia y capturar a personas relacionadas con el caso "Fertilizantes MAGA".

Por el momento, se reporta la captura del ex viceministro de Desarrollo Económico Rural (VIDER), Nick Kenner Estrada Orozco, mientras el exministro de Agricultura, Mynor Estrada, tendría orden de captura.

La FECI aún no brinda detalles de los operativos de este lunes.

El caso

En noviembre de 2025, la FECI desarrolló los primeros allanamientos relacionados con el tema. En ese momento, indicaron que se trataba de un supuesto desfalco millonario en la compra de fertilizantes durante 2024.

Rafel Curruchiche, jefe de la FECI, explicó en ese entonces que las investigaciones iniciaron luego de una denuncia y que, tras investigaciones, determinaron que existe un posible desfalco de Q144.8 milones (Q144,836,029) por la compra de fertilizantes.

Según el MP, el caso se originó tras una denuncia presentada a inicios de año por el diputado César Roberto Dávila Córdoba, quien reportó irregularidades en la entrega de fertilizantes a supuestos beneficiarios en el municipio de Guatemala.

Según la denuncia, el MAGA habría otorgado insumos agrícolas a personas no registradas en los listados oficiales, lo que levantó sospechas sobre el uso de fondos públicos.