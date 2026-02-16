Mercaderes de migrantes: Ejecutan megaoperativo en contra de estructura criminal

-

El MP y la PNC ejecutan varios allanamientos en San Pedro Soloma, Huehuetenango, para desarticular una estructura que "entregaba migrantes a criminales en México".

Un megaoperativo se desarrolla en San Pedro Soloma, Huehuetenango, en donde el Ministerio Público (MP) en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollan 56 allanamientos.

El operativo denominado "Mercaderes de Migrantes", busca desarticular una estructura criminal que opera de manera internacional.

"Es una acción coordinada para combatir el crimen organizado, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y la Fiscalía contra el Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos en coordinación con el Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Gobernación y la Oficina de Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) de los Estados Unidos de América", informó el MP.

Así operaban

Según informó preliminarmente el MP, esta estructura está relacionada con el tráfico ilícito de personas, pues captaban a guatemaltecos con la promesa de llevarlos ilegalmente hacia Estados Unidos. Les cobraban entre Q80 mil y Q120 mil, pero en realidad era un engaño.

Al hacer el viaje, en México los entregaban a grupos criminales, quienes los secuestraban y llamaban a familiares para exigirles más del dinero, a cambio de liberarlos.

"La estructura captaba entre tres a cinco personas semanales, algunos lograban pasar a Estados Unidos de América, pero muchos fueron deportados", informó el MP.

Por el momento tres personas han sido capturadas.

Esaú P. por los delitos de lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de guatemaltecos y asociación ilícita

Alejandro G., por el delito de lavado de dinero u otros activos

Carlos A., por los delitos de tráfico ilícito de guatemaltecos y asociación ilícita

Durante las diligencias de allanamiento que se ejecutan en Huehuetenango, se ha coordinado la aprehensión de Esaú P. por los delitos de lavado de dinero u otros activos, tráfico ilícito de guatemaltecos y asociación ilícita.



Los capturados son trasladados hacia la capital vía aérea.

El operativo continúa en desarrollo.