Feria Nacional de Empleo 2026 ofrece más de 16 mil plazas laborales

-

La primera Feria Nacional de Empleo 2026 se llevará a cabo este 15 y 16 de abril en la capital.

OTRAS NOTICIAS: Reportan baja en el precio de los combustibles este miércoles

La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, inauguró la primera Feria Nacional de Empleo 2026 con un mensaje claro: el país no sólo necesita más puestos de trabajo, sino mejores condiciones laborales.

El evento pone a disposición 16,500 plazas con la participación de 700 empresas y una proyección de 15 mil asistentes a nivel nacional.

Durante su intervención, la funcionaria destacó cifras clave del mercado laboral. Según el registro del empleador, 33,817 empresas reportan alrededor de un millón de puestos de trabajo, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la intermediación entre oferta y demanda laboral.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la calidad del empleo. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de desempleo abierto se situó en 2 por ciento, pero la informalidad alcanzó el 66 por ciento, reflejando que la mayoría de trabajadores carece de condiciones dignas.

Roquel subrayó además las brechas persistentes: menor participación laboral de mujeres, barreras para jóvenes sin experiencia y dificultades de inserción en pueblos indígenas por desigualdades territoriales.

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

La feria, que se desarrolla del 15 al 16 de abril en Guatemala y continuará en otros departamentos, busca acercar oportunidades al territorio y mejorar la empleabilidad mediante capacitación. En ese contexto, resaltó el papel del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap), que ha formado a más de medio millón de personas, como aliado estratégico para cerrar la brecha entre talento y demanda empresarial.

La feria se realiza este miércoles 15 y jueves 16 de abril, en horario de 9:00 a 16:00 horas, en el Centro Deportivo Campo Marte, ubicado en la 32 calle final y 15 avenida, zona 5 de la capital, donde se concentran miles de oportunidades laborales para quienes buscan incorporarse al mercado formal.