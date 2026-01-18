Mercado Concepción abre su Feria Escolar 2026 con gran variedad de útiles

-

La Feria Escolar del mercado Concepción ya abrió sus puertas y estará disponible hasta el 10 de febrero. Padres y estudiantes pueden encontrar variedad de artículos escolares, desde lápices hasta mochilas con diseños atractivos, en horarios de 7:00 a 19:00 horas y a precios accesibles.

Al ingresar al mercado Concepción, por la entrada principal a la izquierda, se encuentran los puestos de venta de la Feria Escolar que cada año ofrece toda clase de productos para el regreso a clases.

"Nos instalamos desde el pasado 7 de enero y vamos a estar a la orden de los vecinos hasta el 10 de febrero", aclaró Lucía Juracán, representante de los inquilinos.

Los comerciantes siempre están preparados para despachar todo tipo de mercadería. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Para comodidad de la clientela que llega a comprar los útiles escolares, las puertas estarán abiertas de 7:00 a 19:00 horas.

"Como todos los años, con nosotros se encuentran desde un lápiz para un alumno de educación primaria hasta una regla para un estudiante de Ingeniería", explicó Juracán.

Melany Castillo, de gabacha verde, es una de las vendedoras más antiguas del marcado Concepción. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

La comerciante indicó que también cuentan con algunos productos que hoy son tendencia entre los jóvenes.

"Si los padres de familia tienen que ir a hacer otros mandados, pueden dejar sus listas, nosotros les preparamos los materiales y luego pueden pasar por su encargo", resaltó la vendedora.

Así como en el local de Brenda Morales, hay más puestos donde se puede encontrar todo tipo de mochilas escolares. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

A veces se reúnen varios padres de familia para comprar en grupo; por lo que dependiendo de la cantidad, se pueden hacer descuentos.

La Feria Escolar del mercado Concepción no solo facilita la compra de útiles y artículos escolares, sino que también refleja la organización comunitaria. Padres y estudiantes encuentran aquí comodidad, variedad y precios accesibles, fortaleciendo la preparación educativa.

Este año los precios de los útiles escolares no se incrementaron tanto. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Amplia variedad

"También hay unos negocios, cuyos dueños tienen a la orden mochilas sencillas, pero atractivas, hasta algunas más caras, para los más exigentes", dijo la entrevistada.

La vecina Amalia Recinos llegó a comprar los útiles para sus tres hijos. "Yo tengo siete años de venir a este lugar y siempre consigo de todo y a buen costo", comentó.

Las personas se amontonan para comprar los útiles escolares de sus hijos. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Precios de artículos escolares