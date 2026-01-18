Mercado Concepción abre su Feria Escolar 2026 con gran variedad de útiles

La Feria Escolar del mercado Concepción ya abrió sus puertas y estará disponible hasta el 10 de febrero. Padres y estudiantes pueden encontrar variedad de artículos escolares, desde lápices hasta mochilas con diseños atractivos, en horarios de 7:00 a 19:00 horas y a precios accesibles.
Al ingresar al mercado Concepción, por la entrada principal a la izquierda, se encuentran los puestos de venta de la Feria Escolar que cada año ofrece toda clase de productos para el regreso a clases.
"Nos instalamos desde el pasado 7 de enero y vamos a estar a la orden de los vecinos hasta el 10 de febrero", aclaró Lucía Juracán, representante de los inquilinos.
Para comodidad de la clientela que llega a comprar los útiles escolares, las puertas estarán abiertas de 7:00 a 19:00 horas.
"Como todos los años, con nosotros se encuentran desde un lápiz para un alumno de educación primaria hasta una regla para un estudiante de Ingeniería", explicó Juracán.
La comerciante indicó que también cuentan con algunos productos que hoy son tendencia entre los jóvenes.
"Si los padres de familia tienen que ir a hacer otros mandados, pueden dejar sus listas, nosotros les preparamos los materiales y luego pueden pasar por su encargo", resaltó la vendedora.
A veces se reúnen varios padres de familia para comprar en grupo; por lo que dependiendo de la cantidad, se pueden hacer descuentos.
La Feria Escolar del mercado Concepción no solo facilita la compra de útiles y artículos escolares, sino que también refleja la organización comunitaria. Padres y estudiantes encuentran aquí comodidad, variedad y precios accesibles, fortaleciendo la preparación educativa.
Amplia variedad
"También hay unos negocios, cuyos dueños tienen a la orden mochilas sencillas, pero atractivas, hasta algunas más caras, para los más exigentes", dijo la entrevistada.
La vecina Amalia Recinos llegó a comprar los útiles para sus tres hijos. "Yo tengo siete años de venir a este lugar y siempre consigo de todo y a buen costo", comentó.
Precios de artículos escolares
- Mochilas: Desde Q65 a Q175
- Cuaderno engrapado: Desde Q2.50 a Q4
- Cuaderno empastado: Q20
- Cuaderno cosido de 100 hojas: Q10 (es el más vendido)
- Lapicero: Desde Q1 a Q5
- Lápiz: Desde Q1 a Q2
- Crayones (caja): Desde Q10 a Q15
- Marcadores (caja): Desde Q15 a Q20
- Cartulina: Q1.50
- Pegamento: Desde Q7 a Q10
- Tijeras: Desde Q4 a Q10
- Borradores: Desde Q2 a Q5
- Sacapuntas: Desde Q0.50 a Q5
- Papel celofán: Q1
- Papel de China: Q0.50
- Tape: Desde Q1 a Q5