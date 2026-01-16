Munitec fortalece la educación con cursos de tecnología y programación

Munitec ofrece más de 40 cursos en tecnología y habilidades digitales para niños, jóvenes y adultos. Los participantes pueden aprender Python, robótica, electrónica y diseño de productos, mejorando su formación académica y oportunidades laborales.
La Municipalidad, a través del Munitec (Municipalidad Tecnológica), continúa impulsando el desarrollo de los vecinos mediante una amplia oferta de cursos.
Esta enseñanza se orienta a la formación en tecnología, innovación y habilidades digitales, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y el crecimiento personal de los participantes.
Por ello, el Munitec pone a disposición una formación práctica, accesible y alineada con las demandas actuales del mercado laboral, permitiendo a niños, jóvenes y adultos adquirir nuevas competencias.
Según informó la Oficina de Prensa de la comuna, actualmente se cuenta con más de 40 cursos disponibles en distintas áreas tecnológicas.
Entre los más destacados se encuentran el Python Lab 1: Diseño de Interfaces Gráficas, donde los participantes aprenden a crear ventanas, botones y formularios interactivos, con énfasis en la experiencia del usuario y el diseño funcional de aplicaciones básicas.
Asimismo, Electrónica 1: Circuitos Eléctricos Básicos, orientado a comprender los principios fundamentales de la electrónica.
Introducción a Redes de Computadoras: que brinda conocimientos esenciales sobre el funcionamiento de las redes, el internet y la comunicación entre dispositivos.
Python desde Cero: enfocado en los fundamentos del lenguaje Python, la lógica de programación y la resolución de problemas.
Tecnonautas: curso dirigido a niños para despertar su interés por la tecnología mediante actividades lúdicas, creativas y educativas.
MakerSpace 1: Corte Láser, que capacita en el uso de maquinaria de corte láser para la creación de piezas y prototipos.
MakerSpace 4: Diseño de Productos, enfocado en el proceso de diseño, desde la idea inicial hasta el desarrollo del prototipo.
Robótica Móvil: una introducción al diseño y programación de robots, trabajando con sensores, motores y controladores para fortalecer habilidades de lógica, electrónica y programación.
Toma nota
Para conocer el listado completo de cursos y más detalles, los interesados pueden visitar las páginas oficiales de la Municipalidad. Las preinscripciones están habilitadas a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/yKdgS4JZC8Q7J9b29
En cuanto a los requisitos de inscripción, los adultos deben presentar copia de DPI, recibo reciente de agua o luz y boleto de ornato 2026. Para menores de edad se solicita copia de DPI del responsable, certificado de nacimiento actualizado del menor, recibo reciente de agua o luz y boleto de ornato 2026 del responsable.
Conocimientos
Los programas están diseñados para:
- Desarrollar habilidades reales en tecnología.
- Fabricación digital.
- Programación.
- Electrónica.
- Diseño.
- Creatividad.
- Innovación.