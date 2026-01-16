Munitec fortalece la educación con cursos de tecnología y programación

-

Munitec ofrece más de 40 cursos en tecnología y habilidades digitales para niños, jóvenes y adultos. Los participantes pueden aprender Python, robótica, electrónica y diseño de productos, mejorando su formación académica y oportunidades laborales.

La Municipalidad, a través del Munitec (Municipalidad Tecnológica), continúa impulsando el desarrollo de los vecinos mediante una amplia oferta de cursos.

Esta enseñanza se orienta a la formación en tecnología, innovación y habilidades digitales, con el objetivo de mejorar las oportunidades laborales y el crecimiento personal de los participantes.

El Munitec funciona en dos sedes: una en la zona 3 y otra en la 21. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Por ello, el Munitec pone a disposición una formación práctica, accesible y alineada con las demandas actuales del mercado laboral, permitiendo a niños, jóvenes y adultos adquirir nuevas competencias.

Según informó la Oficina de Prensa de la comuna, actualmente se cuenta con más de 40 cursos disponibles en distintas áreas tecnológicas.

Se dan oportunidades de conocer más sobre tecnología. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Entre los más destacados se encuentran el Python Lab 1: Diseño de Interfaces Gráficas, donde los participantes aprenden a crear ventanas, botones y formularios interactivos, con énfasis en la experiencia del usuario y el diseño funcional de aplicaciones básicas.

Asimismo, Electrónica 1: Circuitos Eléctricos Básicos, orientado a comprender los principios fundamentales de la electrónica.

Hay cursos especiales para los menores de edad. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Introducción a Redes de Computadoras: que brinda conocimientos esenciales sobre el funcionamiento de las redes, el internet y la comunicación entre dispositivos.

Python desde Cero: enfocado en los fundamentos del lenguaje Python, la lógica de programación y la resolución de problemas.

Tecnonautas: curso dirigido a niños para despertar su interés por la tecnología mediante actividades lúdicas, creativas y educativas.

Los participantes reciben su diploma al terminar los cursos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

MakerSpace 1: Corte Láser, que capacita en el uso de maquinaria de corte láser para la creación de piezas y prototipos.

MakerSpace 4: Diseño de Productos, enfocado en el proceso de diseño, desde la idea inicial hasta el desarrollo del prototipo.

Robótica Móvil: una introducción al diseño y programación de robots, trabajando con sensores, motores y controladores para fortalecer habilidades de lógica, electrónica y programación.

Los participantes aprenden sobre robótica. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Toma nota

Para conocer el listado completo de cursos y más detalles, los interesados pueden visitar las páginas oficiales de la Municipalidad. Las preinscripciones están habilitadas a través del siguiente enlace:

https://forms.gle/yKdgS4JZC8Q7J9b29

En cuanto a los requisitos de inscripción, los adultos deben presentar copia de DPI, recibo reciente de agua o luz y boleto de ornato 2026. Para menores de edad se solicita copia de DPI del responsable, certificado de nacimiento actualizado del menor, recibo reciente de agua o luz y boleto de ornato 2026 del responsable.

Los cursos están dirigidos a personas de todas las edades. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Conocimientos

Los programas están diseñados para: