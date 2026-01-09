La Feria de Esquipulitas regresa para llenar de tradición la zona 11

Como todos los años, esta feria llena de color y tradiciones la zona 11 de la ciudad.
La Feria de Esquipulitas es un espacio dedicado al Señor de Esquipulas, en donde muchas familias pueden disfrutar y mantener vivas las tradiciones del país.
Estará ubicada en la 20 calle, entre 11 y 12 avenida, diagonal 17, colonia Mariscal, zona 11, del sábado 10 al domingo 18 de enero.
Puedes llegar de domingo a jueves de 10:00 a 22:00 horas, y viernes y sábados de 10:00 a 23:00 horas.
¿Qué encontrarás en la feria?
Este año, la feria contará con 87 puestos de comerciantes ubicados en las cercanías del templo del Señor Crucificado de Esquipulas.
Los visitantes podrán disfrutar de:
- Antojitos y platillos típicos
- Juegos mecánicos
- Actividades recreativas
- Música y entretenimiento para todas las edades
Además, el sábado 10, a partir de las 19:00 horas, la Plaza Familia y Valores, ubicada frente al templo parroquial, será el punto de encuentro para disfrutar de un concierto de marimba.