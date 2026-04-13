La feria gastronómica en apoyo a Marce por su lucha con el lupus

Una feria gastronómica se llevará a cabo en apoyo de Paula Marcela Pedroza quien enfrenta una batalla contra el Lupus.
EN CONTEXTO: Apoya a Marce, necesita un trasplante de hígado a causa del Lupus que padece
La joven padece de una enfermedad autoinmune crónica, donde el sistema inmunitario del cuerpo, diseñado para combatir las sustancias ajenas al organismo, se vuelve hiperactivo, formando anticuerpos que atacan a los tejidos y a órganos sanos, incluyendo la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro, el corazón, los pulmones.
Marce necesita un trasplante de hígado, producto de su padecimiento y por ello sus seres queridos realizan eventos para recolectar para su tratamiento.
Feria del chicharrón y gastronómica
Este evento ofrecerá una serie de platillos guatemaltecos y otros sabores, además de los chicharrones, parte de lo recaudado servirá como apoyo de prte de los vecinos de San Miguel Petapa.
¿Dónde será el evento?
Se llevará a cabo frente a la municipalidad de San Miguel Petapa el 19 de abril de 10: 00 a.m a 7:00 p. m. Habrá recetas para diferentes gustos.