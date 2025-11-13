Caso Melissa Palacios: Fernanda Bonilla acude audiencia por recusación de jueza

-

Este jueves 13 de noviembre está programada la audiencia de recusación contra la jueza Carol Berganza en la Sala Primera de Mayor Riesgo. Misma que fue suspendida anteriormente y reprogramada para este día.

EN CONTEXTO: Fernanda Bonilla acude audiencia por recusación de jueza

A las 9:00 horas de este jueves 13 de noviembre está programa la audiencia para conocer la recusación en contra de la jueza Carol Berganza, esta fue planteada por María Fernanda Bonilla por una supuesta enemistad con la juzgadora.

La Sala Primera de Mayor Riesgo había programado la audiencia para el 10 de noviembre, pero no se desarrolló por ausencia de la abogada de Bonilla.

Se espera que este día sí se lleve a cabo y que las partes presenten sus argumentos ante los magistrados de la Sala.

Fernanda Bonilla y Luis Marroquín están acusados de la desaparición y asesinato de Melissa Palacios.

María Fernanda Bonilla custodiada por agentes de la PNC, atrás, Luis Marroquín, acusado también en el caso. (Foto: IDV)

La recusación

Bonilla ha intentado detener el proceso penal con varias acciones en contra de la jueza Carol Berganza, quien la envió a juicio por asesinato en el caso de Melissa Palacios.

Aunque las demás recusaciones fueron rechazadas tanto por la jueza como por otras Salas, la acusada volvió a recusar a la jueza e incluso la denunció penalmente.

Ante esto, la jueza rechazó la acusación, pero por "transparencia en el proceso" decidió elevar el expediente para que una Sala resuelva si debe seguir conociendo el caso o no.

Luego que la Sala escuche los argumentos, decidirá si la jueza Berganza sigue conociendo el expediente o si este es trasladado hacia el Juzgado de Mayor Riesgo D.

El Caso Melissa Palacios

Melissa Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín.

En una extensa audiencia, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio detalló el caso y los indicios recabados en contra de los acusados.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación. Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y de videovigilancia que ubican a Melissa abordando un vehículo conducido por Bonilla el día de su desaparición.