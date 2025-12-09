Caso Melisa Palacios: Fernanda Bonilla estrena abogado en audiencias por amparos

-

María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados del crimen de Melissa Palacios, están en audiencia de vista pública luego de presentar amparos.

En la Sala Primera de Mayor Riesgo se desarrollan dos audiencias de vista pública por dos amparos presentados por la defensa de Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.

Estas audiencias son para exponer los motivos por los cuales, los acusados consideran que no deben enfrentar juicio por asesinato y porque quieren que se cambie a la jueza Carol Berganza.

Los magistrados de la Sala escucharán los argumentos tanto de los acusados como del Ministerio Público y querellantes. Posteriormente deberán resolver.

Fernanda Bonilla y Luis Marroquin en audiencia por amparos que presentaron para evitar ir a juicio por asesinato de Melissa Palacios



Estrena abogado

En estas dos audiencias, Bonilla estrenó abogado, luego que decidiera cambiar a la abogada Victoria Gobern.

Actualmente, el abogado Saul Zenteno, lleva la defensa de Bonilla y Marroquín.

Este abogado es recordado por defender a Manuel Baldizón.

El caso

Palacios era una universitaria que fue reportada como desaparecida el 4 de julio de 2021. Su cuerpo fue localizado un día después con señales de violencia.

El pasado 2 de septiembre, la jueza Berganza resolvió enviar a juicio a Bonilla y Marroquín por el delito de asesinato, luego de múltiples luchas legales por parte de los querellantes, pues los acusados, habían sido beneficiados por un juez de Zacapa.

La Fiscalía contra el Delito de Femicidio investigó el caso y en la audiencia de etapa intermedia presentó los múltiples indicios con los que cuenta en contra de los acusados, entre estos, audios, declaraciones testimoniales, chats, videos de vigilancia entre otros.

Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidenció que hubo coordinación y una intención de causarle la muerte.