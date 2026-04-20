El misterio del sacerdote y la inundación que dio vida a San Cristóbal Verapaz

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Desde su fundación en 1545 por Fray Bartolomé de las Casas, este templo poqomchí ha custodiado la fe y leyendas como la de la Laguna Chichoj. Descubre la historia de su arquitectura, sus imágenes coloniales y el proceso de restauración tras el terremoto de 1976.

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Erguida como uno de los principales referentes espirituales y culturales del municipio, la parroquia de San Cristóbal Verapaz representa mucho más que un templo religioso.

Para una población que supera los 68 mil habitantes, es un símbolo histórico ligado al origen del pueblo poqomchí y al proceso de evangelización que marcó el destino de la región de las Verapaces desde el siglo XVI.

La iglesia parroquial es un punto de encuentro espiritual para la comunidad. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Su historia se remonta a 1545, durante la evangelización impulsada por los frailes dominicos encabezados por fray Bartolomé de las Casas, quien promovió un modelo distinto de conquista basado en la fe y el diálogo en una región que entonces era conocida como la "Tierra de Guerra".

Con el paso de los años, San Cristóbal Verapaz se consolidó como un asentamiento organizado bajo la figura de tributarios directos de la Corona española, integrándose formalmente al obispado de Verapaz en 1559.

Sus retablos y elementos artísticos reflejan la riqueza del arte sacro colonial. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Desde entonces, la parroquia se convirtió en el eje religioso y social de la comunidad, acompañando el crecimiento del municipio y la formación de su identidad cultural.

La leyenda que marcó su ubicación

Uno de los relatos más arraigados en la memoria colectiva está vinculado con la laguna Chichoj. Según la tradición oral, el antiguo poblado de San Cristóbal se encontraba en el lugar donde hoy se ubica dicho cuerpo de agua.

La historia relata que, tras un conflicto entre los habitantes y un sacerdote dominico, el religioso abandonó el lugar y lanzó una maldición. Poco tiempo después, una fuerte tempestad inundó el asentamiento, obligando a los sobrevivientes a trasladarse y fundar nuevamente el pueblo junto con su iglesia en la ubicación actual.

La parroquia ha resistido el paso del tiempo y distintos fenómenos naturales. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Aunque se trata de una narración transmitida por generaciones, la leyenda sigue formando parte del imaginario histórico y espiritual de la población.

Centro de fe

En la actualidad, la parroquia continúa siendo el punto de partida de las principales manifestaciones religiosas del municipio.

Entre ellas destaca la fiesta patronal del 25 de julio en honor a Santiago Apóstol, así como las actividades de Semana Santa, donde sobresale la devoción a imágenes históricas como Jesús Nazareno de la Reseña, protagonista de multitudinarios cortejos procesionales.

El templo es considerado patrimonio cultural local, no solo por su valor religioso, sino también por su importancia histórica y arquitectónica, al haber resistido el paso de los siglos y diversos fenómenos naturales.

Arte sacro

Arquitectónicamente, la parroquia conserva elementos del barroco churrigueresco, visibles en sus retablos y fachada, caracterizados por una ornamentación abundante propia del periodo colonial español.

Las piezas fueron elaboradas con técnicas tradicionales en madera tallada, policromada y dorada, integrando escultura, pintura y arquitectura en una misma expresión artística.

Entre sus principales elementos iconográficos destacan imágenes de la Pasión de Cristo, reconocidas por la calidad de su encarnado, así como representaciones marianas vinculadas al santo rosario, devoción promovida por la Orden de Predicadores. También se observan símbolos dominicos y figuras de santos de la orden, reflejo del origen evangelizador del templo.

A lo largo de los siglos, la parroquia ha sido centro de fe para la población pocomchí. (Foto: Edwin Gua/Colaborador)

Restauración

El templo sufrió daños severos tras el terremoto de 1976, cuando colapsaron la cúpula y la bóveda, dejando expuestas varias obras religiosas.

Sin embargo, entre 2004 y 2009 se desarrollaron procesos de restauración que permitieron recuperar al menos tres retablos principales y el púlpito, preservando parte fundamental del patrimonio sacro.

Actualmente, los retablos neoclásicos conviven con elementos barrocos originales, evidenciando la evolución estética del templo a lo largo del tiempo y reafirmando su valor como testimonio vivo del arte colonial y de la historia religiosa de las Verapaces.