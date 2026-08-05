Mineduc anuncia el regreso a clases presenciales tras actividad de volcán de Fuego

El Mineduc informó que las clases presenciales se reanudarán a partir del jueves 6 de agosto, luego que las autoridades reportaran una disminución en la actividad del volcán de Fuego.
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El Ministerio de Educación informó por medio de un comunicado que este jueves 6 de agosto la comunidad educativa deberá reanudar las clases presenciales en los centros educativos de Escuintla y Sacatepéquez.
El regreso a los salones de clases incluye a todos los sectores, tanto público como privado, por cooperativa, municipal y extraescolar.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informaron que la actividad en el volcán de Fuego disminuyó tras 50 horas de alerta.
El Mineduc hizo un llamado a toda la comunidad educativa, incluyendo a padres de familia y docentes, a mantenerse atentos a la información que se publique a través de los canales oficiales.