¡Atención! Realizan pruebas de carril reversible en el Periférico

La idea de realizar este carril reversible es mejorar los tiempos de traslado.
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Durante la tarde de este miércoles 5 de agosto se implementa una prueba de carril reversible en el Anillo Periférico.
La ruta del carril reversible abarcarla desde el puente El Incienso hasta las inmediaciones de la colonia 4 de febrero, luego del puente El Naranjo para incorporarse frente a la colonia Niño Dormido, donde los conductores podrán utilizar la ruta normal.
Según indicó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, esta prueba se realiza para darle rapidez a los conductores que se dirigen de zona 7 al sector de zona 11.
El horario en el que se implementará será de 16:00 horas hasta las 19:00 horas, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes de la PMT.