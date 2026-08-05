Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Atención! Realizan pruebas de carril reversible en el Periférico

  • Por Reychel Méndez
05 de agosto de 2026, 16:57
La prueba del reversible se realiza del puente El Incienso hacia Puente El Naranjo. (Foto: Captura de video)

La prueba del reversible se realiza del puente El Incienso hacia Puente El Naranjo. (Foto: Captura de video)

La idea de realizar este carril reversible es mejorar los tiempos de traslado.

OTRAS NOTICIAS: Cambian reversible en la Roosevelt por trabajos del AeroMetro

Durante la tarde de este miércoles 5 de agosto se implementa una prueba de carril reversible en el Anillo Periférico. 

La ruta del carril reversible abarcarla desde el puente El Incienso hasta las inmediaciones de la colonia 4 de febrero, luego del puente El Naranjo para incorporarse frente a la colonia Niño Dormido, donde los conductores podrán utilizar la ruta normal.

Según indicó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, esta prueba se realiza para darle rapidez a los conductores que se dirigen de zona 7 al sector de zona 11. 

El horario en el que se implementará será de 16:00 horas hasta las 19:00 horas, por lo que las autoridades de tránsito recomiendan salir con anticipación y seguir las instrucciones de los agentes de la PMT.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar