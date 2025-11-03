Versión Impresa
Usac enciende la navidad con su festival navideño a partir de este 3 de noviembre

  • Por Susana Manai
03 de noviembre de 2025, 07:02
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

 Del 3 al 7 de noviembre la comunidad universitaria podrá disfrutar del festival navideño USAC. (Foto: Fredy Hernández/Soy502) 

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) anunció las fechas oficiales de su esperado Festival Navideño USAC 2025, un evento que busca integrar a la comunidad estudiantil y sus familias con diversas actividades. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) anunció las fechas de su el Festival Navideño USAC. 

A partir de este lunes 3 al 7 de noviembre ofrecerá actividades diseñadas para toda la comunidad estudiantil y sus familias. 

Los asistentes podrán disfrutar de entretenimiento diverso, destacando una muestra especial de los personajes de la película Cars, un furgón gamer con juegos electrónicos proporcionado por la Municipalidad de Guatemala y otras experiencias interactivas con atracciones de Cool Games.

(Foto: Fredy Hernández/Soy502)
(Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Además, el evento incluirá muchas más sorpresas.

