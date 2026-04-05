Fieles conmemoran la Resurrección de Jesús este domingo (video)

En esta Semana Santa, los fieles han vivido actos de penitencia y renovación espiritual además de creatividad y tradición cultural.
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Este 5 de abril, Domingo de Resurrección, simboliza la resurrección de Jesús y distintas iglesias católicas tuvieron recorridos procesionales en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala desde horas de la mañana.
A través de emblemáticas alfombras, el sonido de los festejos y la esperanza de los fieles, se da inicio a la Pascua.
Así se vivió:
La Parroquia Señor de las Misericordias también recorrido la zona 1 desde las 8:30 horas.
Desde la 3a. Avenida y 3a. Calle, zona 1, la Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, tuvo su procesión de Jesús Resucitado.
Un encuentro "especial"
Además, uno de los recorridos más especiales fue el del Templo El Calvario, donde se realizó el encuentro de las imágenes de la Virgen de la Alegría y de Jesús Resucitado frente a la Catedral Metropolitana, en donde se realizará una misa conmemorativa a este Domingo de Resurección a las 12:00 horas.
Este acto simbolizó la promesa y la fe de los creyentes, así como el amor de madre.