FIFA 21 incorpora a Kiyan Prince, un joven jugador asesinado en 2006

La joven promesa del fútbol fue asesinado hace 15 años por defender a un amigo.

Kiyan Prince fue asesinado cuando apenas tenía 15 años y era toda una promesa del fútbol.

Para honrar su memoria y talento, su imagen será integrada al QPR en FIFA 21.

En el videojuego, el fallecido jugador se podrá ver en diferentes modos y portando una camisola con el número 30 en la espalda, edad que tendría en la actualidad.

Su nombramiento como jugador oficial en las filas de FIFA 21, se debe a que la compañía lo homenajeó tras cumplirse 15 de su muerte.

Hace 15 años, Kiyan era jugador del Sub16 del Queen Park Rangers. Un día, al salir de la escuela, un amigo estaba siendo acosado en la puerta del establecimiento, Kiyan quiso defenderlo y en ese momento fue apuñalado en el pecho, herida que le causó la muerte.

Queens Park Rangers FC (QPR) reveló que estaba a punto de contratar a Prince como jugador profesional y estableció un premio anual llamado “Kiyan Prince Goal of the Season” para honrar su memoria.

15 years ago today, Kiyan Prince lost his life.



Today, we honour his legacy and the player he was destined to become.



Introducing @QPR's new number 30 @TheKPF @EFL #LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/tlVHu7JDt0 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2021

Honrar su talento

A través de una publicación en twitter por parte de la EA FIFA, se dio a conocer que la joven promesa en el fútbol tendría 30 años. "Hoy, honramos su legado y el jugador en el que estaba destinado a convertirse" agregaron en la anuncio.

La compañía, además, informó que en conjunto con Mark Prince padre del joven, trabajaron en el desarrollo del motor gráfico Frostbite para poder elaborar la versión digital de Kiyan, y utilizaron fotografías antiguas del él y del padre para fusionarlas y trabajar en el retrato del joven.

Modos disponibles

El videojuego estará disponible a partir del 18 de mayo en PC y del 19 de mayo en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y Stadia,

La imagen de Kiyan se encuentra disponible para jugar en el modo Kick-Off y Modo Carrera como jugador del Rangers en FIFA 21.

Find out more about Kiyan Prince and @TheKPF here ➡ https://t.co/3Upb2HyaEc#LONGLIVETHEPRINCE pic.twitter.com/TwPjng86oa — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 18, 2021

*Con información UNOCERO y TYC Sports