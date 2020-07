Filtran llamada al 911 por desaparición de actriz de "Glee"

Naya Rivera, actriz que interpretó a "Santana López" en la exitosa serie de Fox, "Glee", desapareció el pasado miércoles, en el Lago Piru, de California, Estados Unidos, lo cual ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

Las fuerzas de seguridad y los equipos de buceo se han dado a la tarea de rastrear la zona, pero hasta ahora no han obtenido resultados. La actriz sigue desaparecida y muchos ya la dan por muerta.

Rivera iba acompañada de su pequeño hijo, quien se ha convertido en el único testigo del hecho.

“Mamá saltó al agua y no volvió a subir”, declaró Josey, el niño de apenas cuatro años.

Filtran llamada

Hace unos días se difundió un video en donde se ve a la actriz bajar del auto junto a su hijo. Las imágenes fueron publicadas por la Policía del Condado de Ventura, y fueron grabadas minutos antes de la desaparición de la actriz.

En el video, de 15 minutos de duración, puede apreciarse a la actriz descender de su vehículo y dirigirse a la cabina de alquiler de botes, para segundos después ir hacia la lancha en que navegó.

Mira aquí:

Este sábado se filtró una llamada al 911. La breve grabación fue difundida en las redes de la Policía del condado, y en ella se escucha la voz de una mujer reportando a un niño solo en un bote, y que su mamá no estaba cerca.

"Tenemos una emergencia, quiero reportar una persona desaparecida, encontramos a un pequeño solo en un bote y su madre no aparece por ningún lado", se escucha en el audio.

Escúchalo aquí:

This is an updated link to the 911 recording reporting Naya Rivera as a missing person. https://t.co/kxIMN5HVfS — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Hasta ahora, las autoridades de Ventura han dicho que posiblemente la actriz se ahogó, pues encontraron su chaleco salvavidas a bordo, lo que significa que no lo portaba al momento de bajar a nadar.