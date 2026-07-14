¡Por aportes e impuestos! Trasladan más de Q 1,161 millones a municipalidades

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Los montos trasladados a los municipios fueron mediante una acreditación bancaria.

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El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informó que este 14 de julio de 2026 hizo efectivo el traslado de recursos a las municipalidades del país correspondientes a julio de 2026 por concepto de Aporte Constitucional, IVA-Paz, Impuesto de Circulación de Vehículos y Distribución del Petróleo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el monto total acreditado asciende a más de Q 1,161 millones, distribuido entre las 340 municipalidades del país mediante acreditación bancaria.

El Minfin indicó que cada comuna deberá presentar el recibo fiscal a la entidad bancaria correspondiente.

Los recursos fueron distribuidos conforme a lo establecido en los artículos 118 al 122 del Código Municipal, el Decreto 12-2002 y sus reformas contenidas en el Decreto 22-2010, además del cálculo matemático aprobado por la Comisión Específica para el ejercicio fiscal 2026.

El Ministerio de Finanzas Públicas trasladó a las municipalidades el Aporte Constitucional, IVA-PAZ, el Impuesto de Circulación de Vehículos y Distribución del Petróleo correspondiente a julio de 2026, con lo que respalda el compromiso del presidente @BArevalodeLeon de llevar… pic.twitter.com/NWpyrBimWE — Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 14, 2026

Por departamento, los montos asignados fueron los siguientes:

Huehuetenango: Q93,197,029.04

San Marcos: Q82,607,845.18

Quetzaltenango: Q72,366,282.85

Quiché: Q68,804,808.03

Alta Verapaz: Q65,721,361.66

Jutiapa: Q60,292,798.09

Sacatepéquez: Q51,575,090.44

Escuintla: Q51,155,046.63

Sololá: Q50,754,071.96

Chimaltenango: Q46,566,075.62

Suchitepéquez: Q44,260,658.86

Petén: Q40,697,341.82

Santa Rosa: Q40,893,343.66

Chiquimula: Q34,766,502.86

Baja Verapaz: Q25,506,818.06

Izabal: Q26,335,972.97

Totonicapán: Q26,647,109.46

Retalhuleu: Q24,714,850.96

Zacapa: Q27,920,922.02

El Progreso: Q28,623,742.98

Jalapa: Q16,949,306.39

Guatemala: Q136,983,418.77

El Ministerio de Finanzas señaló que estas transferencias forman parte de las asignaciones periódicas que reciben las municipalidades para fortalecer la prestación de servicios, la ejecución de proyectos y el funcionamiento de los gobiernos locales conforme al marco legal vigente.