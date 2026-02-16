Hombre finge ser pasajero para matar a ayudante de bus

-

El asesino dejó un teléfono celular en el interior del bus, posiblemente para comunicarse y extorsionar al piloto.

Un hombre que se hizo pasar como pasajero asesinó con arma de fuego al ayudante de un bus que se conducía desde la ruta de Ayutla, San Marcos, hacia la capital.

El ataque ocurrió cuando el colectivo circulaba por el kilómetro 84 de la autopista a Santa Lucía Cotzumalguapa. Según testigos, el criminal, de aproximadamente 30 años, abordó en la parada de Cocales y, tras sacar un arma de fuego, indicó que solo iba por la cuenta del bus.

El hombre falleció debido a que el asesino disparó en la cabeza. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Sin embargo, tras despojar al ayudante del dinero producto del pasaje, le disparó a la cabeza y dejó un celular en la unidad, se presume que para comunicarse y exigir extorsión.

El fallecido, quien además era hermano del piloto fue identificado como Luis Alberto López Hernández, de 43 años, originario de la aldea Siquibillá, Flores Costa Cuca, Quetzaltenango, según informaron Bomberos Voluntarios de la 41 Compañía.

El piloto y el ayudante eran hermanos, el ahora fallecido deja en la orfandad a tres hijos. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)

Embalan dos casquillos

"Fuimos alertados sobre un accidente, pero al llegar al lugar confirmamos que se trataba de un ataque armado. Lamentablemente ya no pudimos hacer nada por la víctima", afirmó el oficial José Ambrosio.

El Ministerio Público embaló dos casquillos de arma de fuego, así como el celular que dejó el asesino, mientras que la Policía Nacional Civil señaló que ya se investiga para dar con el responsable del crimen.

Un técnico del Ministerio Público buscaba detectar casquillos en la escena. (Foto: Manuel Peralta/Colaborador)