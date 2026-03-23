Con 15 votos a favor, CSU acepta renuncia de magistrado suplente de la CC

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Por mayoría, el pleno del CSU aceptó la renuncia al cargo de director del Centro Universitario de Santa Rosa del magistrado suplente de la CC, José Luis Aguirre Pumay.

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Tras conocer la renuncia de José Luis Aguirre Pumay, magistrado suplente la CC designado por la Universidad de San Carlos (USAC), el pleno del Consejo Superior Universitario (CSU), aceptó su demisión al cargo que desempeñó en el Centro Universitario de Santa Rosa.

Pese a que no se conocieron detalles, la decisión del CSU, fue por mayoría, por lo que se da cumplimiento a lo estipulado en el artículo 160 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

La renuncia de Aguirre Pumay, quien se desempeñó como director del Centro Universitario de Santa Rosa, fue aprobada por 25 miembros del CSU que acudieron a la convocatoria, virtual, convocada este día.

Luis Aguirre Pumay, magistrado electo para la CC. (Foto: Wilder López/Soy502)

Otra renuncia

Además, con fecha 18 de marzo, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conoció la renuncia irrevocable de Julia Marisol Rivera Aguilar al cargo de juez de Primera instancia del municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala.

A solicitud de Rivera Aguilar su dimisión al cargo de juez de Primera Instancia se hará efectiva a partir del 26 de marzo.

En esta elección es de resaltar que Rivera obtuvo 23 votos válidos de los 39 integrantes del CSU presentes, 10 votos más que la actual magistrada titular de la CC Leyla Lemus, quien compitió por un período más en el máximo órgano en materia constitucional.

Para suplente Aguirre Pumay alcanzó 24 votos, Guillermo Demetrio España 10, y José Alejandro Gutiérrez Dávila 2.

La elección del CSU estuvo precedida de un proceso de postulación en la que se presentaron 14 expedientes, entre los que sobresalió el entregado por la actual Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, quien le apuntó, en primera instancia a la CC por la USAC.