La Comisión de Postulación para Fiscal General cambia tabla de gradación

Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del MP modifica tabla de gradación y evacua audiencia fijada por la CC de cinco amparos presentados en su contra.

Tras haber convocado a una sesión extraordinaria, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), aprobó una modificación a la tabla de gradación.

Con lo anterior evacuaron la audiencia de 24 horas fijados por la Corte de Constitucionalidad (CC), previo a resolver las acciones de amparo presentadas en su contra.

Al iniciar dicha sesión, la presidenta de la Postuladora, Claudia Paredes, explicó que antes de conocer las acciones de amparo presentadas, era pertinente discutir una modificación a la tabla de gradación y así poder responder a las acciones de amparo que reclaman una mejor ponderación en la tabla de gradación.

Las acciones de amparo reclaman una mejor ponderación de los puntos concedidos por los comisionados. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Ante ello, el comisionado Julio Cordón, decano de la Universidad de Rafael Landívar (URL), propuso que la modificación se hiciera en lo relativo a los 50 puntos otorgados a los méritos profesionales, por lo que, a partir de la aprobación de dicho cambio, la ponderación iniciará desde el primer año de ejercicio profesional y no del onceavo como había sido avalado.

La propuesta de Cordón fue respaldada por el subsecretario de la Postuladora, Luis Aragón Solé, decano de la Universidad San Pablo, quien propuso la redacción final, por lo que fue suprimido del texto original "a partir del decimoprimer año, inclusive" y "adicional".

Con esto el texto aprobado quedo de la siguiente manera "En los supuestos anteriores se sumarán dos puntos por cada año de experiencia, hasta alcanzar la nota máxima".

Al final, esta decisión no fue compartida por la presidenta del Comisión, Claudia Paredes, y José Ángel González Cuevas, decano de la Universidad de Occidente (UDEO), quienes votaron en contra.

Los comisionados tomaron un receso durante la jornada. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

Evacuan audiencia

Con la aprobación de la modificación al texto antes indicado, previo a redactar el respectivo informe circunstancia solicitado por la CC para resolver las cinco acciones de amparo presentadas contra la tabla de gradación, los comisionados aprobaron, por mayoría, la creación de una "Comisión Técnica".

Esta instancia será la encargada de evacuar de las acciones legales que sean presentadas contra la Postuladora y evitar con ello una nueva convocatoria extraordinaria para estos temas.

Con la sesión extraordinaria de esta noche, la postuladora evacuó la audiencia para atender la orden de la CC. (Foto: José Luis Pos/Colaboración)

La Comisión Técnica quedó integrada por el secretario titular, Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), y el subsecretario Arangó Solé, decano de la Universidad San Pablo, así como por Julio Cordón, decano de la Universidad Rafael Landívar (URL), y Luis Ruano, decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG).

La secretaria de la Postuladora Patricia Gálvez, indicó que durante la sesión de este día se acordó remitir un mismo informe, en su forma, para evacuar las audiencias fijadas por la CC en cinco acciones de amparo presentadas contra la Comisión.

"El pleno de la Comisión decidió rendir un mismo informe a las cinco acciones de amparo presentadas. En dos de estos, existen cambios sustanciales de fondo, puesto que en ellos también se alega como acto reclamado la línea de corte de 75 puntos", puntualizó.