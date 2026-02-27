México: Reportan 33 alumnos lesionados tras la caída de un graderío (Video)

-

Cinco de los estudiantes fueron trasladados a un centro asistencial.

Durante la celebración de una sesión fotográfica de estudiantes graduandos de la carrera de Psicología en la Universidad Iberoamericana en México, una estructura en la que estaban colocados los jóvenes terminó desplomándose dejando a 33 personas heridas.

El momento fue capturado por uno de los presentes que se encontraba en las instalaciones del centro educativo. En el video se puede observar cómo el equipo de fotografía realiza sus labores cuando después de algunas tomas el graderío se cae.

Imágenes posteriores del incidente:

Tras el derrumbe del graderío, los presentes iniciaron su búsqueda para localizar a su familiar por lo que se desató el caos por algunos momentos.

En el video se puede escuchar que gritan varios nombres mientras que la persona que grabó el video muestra que la estructura estaba amarrada con sogas muy delgadas para el peso que debía sostener.

"¡Qué barbaridad! La irresponsabilidad, pudo fallecer gente": alumnos quedan lesionados tras la caída de un templete en fotografía de graduación en la IBERO. Los familiares gritan por servicio médico. pic.twitter.com/cQ8icOUpEf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 27, 2026

La universidad se pronuncia:

"La universidad lamenta profundamente lo ocurrido. Una ocasión que debió ser de celebración se convirtió en un momento de zozobra y dolor que preocupa nuestra comunidad", expresó el centro educativo.

Asimismo indicaron que 28 de las 33 personas fueron atendidas en el campus mientras que cinco fueron trasladadas a centros médicos para evaluaciones más complementarias.

Por aparte hicieron saber que la estructura formaba parte de un servicio facilitado por un proveedor pero que de igual manera se responsabilizarían de gastos médicos y brindarán atención psicológica a quienes lo requieran.