Presentan recurso de aclaración ante la CC por proceso de elección de Fiscal General

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Un recurso fue interpuesto para que la CC aclare lo que debe hacer la Comisión de Postulación para Fiscal General.

Previo a iniciar la sesión de la Comisión de Postulación para Fiscal General, este día fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un recurso de aclaración, mediante el cual se señala que debe suspenderse la convocatoria efectuada por la presidenta de la Postuladora, Claudia Paredes.

Este recurso fue presentado por el abogado Raúl Falla, quien solicita a la CC que aclare cómo debe proceder la autoridad impugnada respecto a lo señalado en el fallo que anuló la nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), que había sido remitida al presidente de la República.

Falla asegura que la Comisión de Postulación debe esperar a que la alta Corte resuelva el recurso presentado, pues, de no hacerlo, podría incurrir en la comisión de varios delitos, entre ellos, aquellos relacionados con la acción pública.

Presenté ante la @CC_Guatemala recurso de ACLARACIÓN del auto de amparo que se emitió ayer.



Debido a ello, la convocatoria de la comisión programada para hoy DEBE SUSPENDERSE, en espera de que se resuelva el recurso promovido.



De no hacerlo los comisionados incurrirían en… pic.twitter.com/NbB9E9s3Dr — Raúl Falla Ovalle . (@RaulFalla31) April 24, 2026

Esto se debe al fallo emitido por la CC, que resolvió otorgar un amparo provisional que no solo retrotrae el proceso de postulación de Fiscal General, sino que también ordena realizar una revisión de la calificación de expedientes de quienes se les haya contabilizado la experiencia como juez.

Con ello, se anula la nómina de seis aspirantes elaborada el pasado 20 de abril, por lo que la Postuladora debe revisar nuevamente las calificaciones otorgadas a los expedientes en un plazo de 48 horas, para posteriormente elaborar una nueva nómina.

Sobre la acción de amparo

La acción de amparo que originó el fallo de la CC fue presentada por el abogado en mención contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en su calidad de presidenta de la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público.

El amparista reclama la exclusión de quienes no cumplen con los requisitos legales y constitucionales para optar al cargo de Fiscal General y jefe del Ministerio Público.

Además, señala que entre los requisitos legales se establece haber desempeñado un período completo como magistrado de Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados de igual categoría, o haber ejercido la profesión de abogado por más de diez años.

En ese sentido, agrega que estos requisitos no deben ser omitidos, por lo que deja entrever cuestionamientos sobre la participación de jueces en el proceso de postulación en curso.

Entregan nómina

En cumplimiento de lo ordenado por la CC, el secretario general de la Presidencia entregó a la Comisión de Postulación la nómina de candidatos a Fiscal General que había sido presentada al presidente de la República, Bernardo Arévalo.

La nómina devuelta a la Postuladora contiene los nombres de los seis candidatos, siendo estos: