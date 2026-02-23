La Comisión de Postulación revisará 59 expedientes de postulantes a Fiscal General

-

La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) revisará los 59 expedientes recibidos el pasado viernes 20 de febrero.

Para este lunes 23 de febrero, la Comisión de Postulación para la integración de la nómina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP) iniciará la revisión de expedientes de los aspirantes que presentaron su respectiva hoja de vida.

Tras esta primera revisión, el pleno de la comisión publicará la lista de postulantes que no hayan cumplido con los requisitos legales y de la convocatoria, por lo que tendrán 72 horas para presentar su respectiva defensa.

El pasado viernes 20 de febrero, la Comisión de Postulación contabilizó un total de 59 expedientes recibidos, entre los que destaca la participación de la actual Fiscal General, Consuelo Porras, quien busca un tercer período al frente del MP.

Además, el Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, y el Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, así como de las magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia Orellana.

El actual ministro de Gobernación, Marco Villeda y el exdiputado, Fernando Linares Beltranena, presentaron papelería para participar en el proceso de selección para Fiscal General. (Foto: Wilder López/Soy502)

Candidatos a la CC

Al igual que el proceso de postulación para fiscal, este día tanto el Congreso como la Presidencia de la República revisarán la documentación presentada por los aspirantes a magistrados titulares y suplentes a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Al finalizar la jornada del viernes 20 de febrero, el Legislativo sumó un total de 55 expedientes recibidos, entre los que resaltan la participación de los actuales magistrados titulares de la CC, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa Escribá, así como los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales, Walter Paulino Jiménez Texaj y Rony Eulalio López.

Mientras que en el proceso de nominación de la presidencia de la República se recibieron 76 expedientes, en los que sobresalen la postulación de personajes como el abogado constitucionalista Gabriel Orellana Rojas, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Delia Dávila, y el actual magistrado suplente de la CC, Walter Paulino Jiménez Texaj. Este último, también participó en el proceso de elección de magistrados de la CC promovido por la Universidad de San Carlos (USAC).