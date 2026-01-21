Fiscalía estimó insuficiente el video de su celular para imputar a pandillero

-

Luego que al pandillero "Liro Rebelde" no se le imputara los ataques a la PNC, la Fiscalía del MP explicó por qué no lo hizo.

Te interesa: Pandillero tenía en su celular la planificación de ataque a PNC

El caso del pandillero "Liro Rebelde", capturado por su presunta vinculación a los ataques en contra de la Policía Nacional Civil, sigue dando de qué hablar.

La PNC le encontró en su celular mensajes, audios y videos que hacen referencia a los hechos de violencia, además, lo capturaron en flagrancia cuando portaba un arma de fuego sin licencia y droga.

El MP presentó ante el juez un video en donde se observa el chat que el acusado sostuvo con su novia, momentos después de los ataques a la PNC. Pero solo imputó dos delitos y no pidió que fuera procesado por los ataques.

En conferencia de prensa, el jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Edwin Marroquín, explicó que estimaron que el celular no era prueba suficiente para imputarle el delito de asesinato, porque se necesitan otros peritajes para sostener la acusación.

"Se le pone a la vista al señor juez el teléfono incautado, lo que indica es que probablemente el sindicado estuvo ahí, pero es necesario establecer si es el que habla o no habla", indicó.

Prosiguió con que la Fiscalía estimó que no es suficiente lo que aparece en el celular para imputarle delito de asesinato o terrorismo, habían transcurrido 12 horas, hacia el momento en que se practica la primera declaración, tiempo que era muy poco para practicar un peritaje de voz en INACIF o para tener una prueba contundente, para saber si la persona que habla en el teléfono corresponde al señor sindicado", dijo el fiscal.

Aseguró que necesitan ampliar la investigación para determinar si "Liro Rebelde" estuvo en el lugar del ataque a la PNC.

"Es importante hacer el cotejo balístico del arma de fuego con los indicios que fueron encontrados en los escenarios criminales. También es importante la declaración de agentes de la PNC. Era imposible tomar declaraciones en tan corto tiempo, se están realizando otros medios de investigación que son fundamentales para poder sustentar más imputaciones", manifestó.

Luego aseguró que no se está beneficiando al pandillero, ni se está omitiendo alguna función, "solamente se están realizando más investigaciones para poder hacer imputaciones contundentes. La declaración del propio sindicado no es prueba en ningún momento. Nosotros tenemos que probarle al sindicado que él cometió el hecho delictivo", agregó.

También dijo que tener un audio en donde una persona se declare culpable o admita un delito, no es un indicio racional suficiente.

Por último, dijo que no le podían imputar un ataque a la PNC cuando no saben si participó en algún hecho y en cuál.

Se puede imputar más adelante

El fiscal Regional Metropolitano, Dimas Jiménez, explicó que en el proceso penal hay varias etapas, y que en los tres plazos de investigación que otorgó el juez al MP se podrán ampliar las diligencias para determinar la participación de "Liro Rebelde" en los ataques a la PNC.

Aseguró que de encontrarse indicios, se puede imputar nuevos hechos, o bien pedir otra orden de captura para acusarlo formalmente.

También dijo que "Liro Rebelde" ya era objeto de investigación, pues tenía una orden de captura desde el 12 de enero de este año, la cual había sido solicitada por la Fiscalía contra el delito de Extorsión.

"La PNC tiene una mora de unas 15 mil órdenes de captura sin ejecutar", concluyó.