Una mujer muerta y al menos 20 heridos en Israel tras ataques de represalia iraníes

El régimen de Irán ha atacado con misiles a Tel Aviv tras los ataques de Israel y Estados Unidos.
Horas después de que se diera a conocer la información de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, murió tras el ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán, se han registrado ataques iraníes a la capital israelí.
Una mujer murió la noche de este sábado en Israel víctima de un misil iraní lanzado en represalia por el ataque lanzado contra la república islámica, indicaron los servicios de rescate.
El Magen David Adom, equivalente de la Cruz Roja, indicó en un comunicado que condujo al hospital a otros veinte heridos en el ataque, que alcanzó el área metropolitana de Tel Aviv.
Un bloque entero fue destruido por un misil iraní que tuvo "impacto directo" después de evadir las defensas y golpear un edificio de apartamentos en Tel Aviv.
El corresponsal extranjero jefe de Fox News, Trey Yingst, que se encuentra en el lugar, observó cómo dos civiles eran sacados de los escombros.
Al menos 20 personas resultaron heridas en el bombardeo, una de ellas en estado crítico. Los primeros en responder continúan buscando sobrevivientes.
*Con información de AFP y Fox News