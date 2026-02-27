Señalan a "El Mencho" de patrocinar carnaval con artistas famosos

-

Edén Muñoz, José Alfredo Olivas, Julión Álvarez y Grupo Firme aparecen entre los presuntos patrocinados por "El Mencho" para presentarse en carnaval de Autlán de Navarro.

Según habitantes de Autlán de Navarro, en Jalisco, México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero, durante un enfrentamiento armado contra las fuerzas de seguridad mexicana, solía patrocinar el carnaval en esa localidad.

Un borrador de cartelera musical denominado "carnaval acomodos", fue localizado por el medio local El Universal en lo que fue la última guarida del capo en el Tapalpa Country Club.

Cantantes y grupos musicales del regional mexicano habrían sido contratados para amenizar la festividad del pasado 8 al 16 de febrero en dicho municipio, donde fue abatido Hugo César Macías Ureña, alias "El Tuli", uno de los hombres más cercanos al jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una hoja de cuaderno estaba supuestamente la lista programada para el 8 de febrero con la participación de los cantantes Edén Muñoz, José Alfredo Olivas y Julión Álvarez.

Para el día 13, aparecían Grupo Firme, Luis R. Conriquez y Chicho Castro, mientras que para el 14 y 16 de febrero estaba la Banda Cuisillos, El Mimoso y Memo Garza, quienes se presentarían en la Plaza de Toros Alberto Balderas, según El Universal.

"El Señor de los Gallos"

A estos carnavales también son invitados rejoneadores y toreros como el moreliano Isaac Fonseca Soto, para las corridas de toros que aparentemente le gustaban a "El Mencho", indica la publicación.

Un habitante anónimo habría relatado que durante los jaripeos, los cubeteros de la plaza de toros portaban mandiles con el rostro de Oseguera Cervantes y la leyenda: Señor de los Gallos, como también era conocido.

Los vecinos del sector también aseguran que, se ubica a los integrantes del cártel por sus camionetas con el logotipo de un gallo, las cuales se pasean por la localidad.

El año pasado circularon videos del carnaval en el que en un jaripeo, "El Mencho" envió a decir: "Te manda 50 mil pesos El Señor de los Gallos", luego de que le gustara la presentación.

Asimismo, los locales cuentan que en el carnaval, Nemesio Oseguera ponía los mandiles de los cubeteros con su rostro.

No vayan a creer que este video es otra prueba de la alianza entre el narco y Morena…¡Para nada! Tan solo es un carnaval patrocinado por ¡el Mencho! Los vendedores llevaban un mandil con su imagen y el ganador recibió 50 mil pesos donados por el líder del CJNG.¡Qué tal! #Loret pic.twitter.com/M7ne7gmYmz — Bere Aguilar (@bereaguilarv) March 6, 2025

*Con información de El Universal