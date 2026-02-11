Flick: "¿Camino fácil para el Barsa en Copa? Pregúntenle al Real Madrid"

Hansi Flick ha rechazado la idea de que el recorrido del Barcelona en la Copa del Rey hasta alcanzar las semifinales haya sido sencillo por no medirse todavía a rivales de LaLiga. El entrenador azulgrana recordó que en esta competición no existen partidos fáciles y lanzó una referencia directa al eterno rival para reforzar su argumento.
Durante su comparecencia ante los medios en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico alemán insistió en la importancia de valorar el nivel de los equipos de categorías inferiores. Mencionó el caso del conjunto blanco, eliminado por el Albacete —precisamente adversario del Barsa en cuartos—, como ejemplo de que cualquier rival puede dar la sorpresa. "Y si no, que se lo pregunten al Real Madrid", dijo el alemán.
Flick subrayó que tanto los clubes de Segunda como de Tercera División merecen reconocimiento por su desempeño. "Hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera que han hecho una labor fantástica", vino a expresar, destacando que su presencia en fases avanzadas del torneo responde a méritos propios.
"No sé qué es más fácil. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro, el Betis y el Valencia, y los resultados fueron más amplios. Se trata de respetar a los rivales, que también se han clasificado y han demostrado la calidad para ganar contra los equipos de Primera", cerró Flick.