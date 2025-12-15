¿Vuelve Ter Stegen? Flick confirma un cambio de portero en el Barsa

-

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, anunció este lunes que Joan García no será de la partida en el estreno copero del conjunto azulgrana en Guadalajara, aunque evitó desvelar quién ocupará su lugar bajo palos. "Todavía no lo hemos decidido", señaló.

El entrenador alemán debe escoger entre Wojciech Szczęsny, quien ya ha superado la gastroenteritis que le dejó fuera de la convocatoria frente a Osasuna, y Marc-André ter Stegen, que lleva varios días entrenándose con el grupo tras recuperarse de la lesión lumbar que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante cuatro meses y medio.

Sobre Ter Stegen, Flick destacó que se trata de "un guardameta extraordinario", mientras que de Szczęsny recordó que el equipo conquistó "tres títulos la pasada temporada" con él y que aportó "seguridad y equilibrio" cuando Joan García y el propio Ter Stegen estuvieron lesionados.

Tek sempre a punt. pic.twitter.com/gDAcMBE3z2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 15, 2025

"Antes quiero hablar con los jugadores y después decidiremos quién jugará. Prefiero esperar hasta mañana", explicó Flick. Además, avanzó que el duelo en Guadalajara contará con algunas modificaciones en el once inicial, aunque dejó claro que no habrá una revolución total: "Habrá cambios, pero nuestro objetivo es ganar, eso es lo fundamental".

Por último, el entrenador insistió en la importancia de la actitud: "Hemos hablado de la mentalidad con la que debemos afrontar el partido. Los futbolistas son conscientes de ello y todo depende de cómo entremos al campo. Es la base de este encuentro. El año pasado jugamos contra el Barbastro y espero ver mañana la misma actitud", concluyó.