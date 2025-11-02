Flick: "¿Lamine? Hace las cosas bien, pero debe mantener mucha disciplina"

-

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho tras la victoria de su equipo este domingo ante el Elche (3-1). El entrenador valoró positivamente el desempeño de sus jugadores, asegurando que el conjunto dio "uno o dos pasos adelante respecto a los últimos encuentros" y que la "dinámica fue mucho más positiva", sobre todo por la intensidad en la presión y la creación de oportunidades.

OTRAS NOTICIAS: Manchester City castiga al Bournemouth con un doblete de Haaland

"Nos enfrentamos a un rival que disfruta teniendo la posesión, y aun así conseguimos presionar muy bien en las jugadas que originaron los dos primeros goles. Eso me ha gustado mucho", comentó el entrenador alemán al finalizar el partido.

Flick recalcó que el principal objetivo de la jornada era lograr los tres puntos. "Queremos ser un equipo agresivo, presionar arriba y aprovechar las transiciones, y hoy lo conseguimos. Incluso tuvimos opciones de marcar más tantos. Hay que seguir paso a paso", señaló el técnico.

Seguimos sumando ❤️ pic.twitter.com/BCCI2KfKET — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 2, 2025

El entrenador reconoció, sin embargo, que "todavía hay aspectos que mejorar", especialmente en la posesión del balón, ya que considera que el equipo debería "mantenerlo durante más tiempo". También destacó las actuaciones de Ferran Torres y Marcus Rashford, autores de dos de los goles del encuentro: "Ambos ofrecieron un gran nivel y aportaron mucho al juego colectivo. Me alegra tenerlos en este estado de forma".

En cuanto a Lamine Yamal, que continúa con molestias físicas, Flick comentó: "Es una lesión que él mismo debe aprender a gestionar. Está trabajando bien y con disciplina, pero debe seguir así. Lo de hoy ha sido un paso importante para él, aunque no se puede decir que esté totalmente recuperado, porque esta dolencia aparece y desaparece".