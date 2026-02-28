Aerolíneas internacionales suspenden vuelos hacia Medio Oriente tras tensión en Irán

-

La operación militar denominada "Rugido de León" fue coordinada entre Israel y Estados Unidos con el objetivo de neutralizar y detener al régimen Iraní, especialmente al líder supremo del régimen, Ayatollah Ali Khamenei.

EN CONTEXTO: El mundo reacciona a los ataques contra Irán

Esta operación militar comenzó con bombardeos a bases nucleares y puntos estratégicos del régimen iraní en distintas ciudades de Irán. Sin embargo, la respuesta por parte de Irán fue enviar varios misiles hacia Israel y hacia las bases militares estadounidenses.

Por ello, el espacio aéreo de Irán e Israel permanece cerrado y las aerolíneas internacionales reaccionaron suspendiendo los vuelos programados, tal como British Airways que, suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv, ciudad ubicada en Israel y a Bahréin, informando que los vuelos se reestablecerán hasta el 3 de marzo.

La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días ante la incertidumbre de este intercambio de misiles.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Por otra parte, Emirates siendo la principal aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, cancelo los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de Dubái.

✈️ | Los aeropuertos de Dubái suspendieron todos los vuelos hasta nuevo aviso debido al cierre del espacio aéreo en medio de la escalada de tensiones en Oriente Medio. pic.twitter.com/kw5vlci84h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 28, 2026

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Además, las aerolíneas africanas Ethiopian Airlines, Kenya Airways y Rwanda Air suspendieron este sábado sus vuelos a destinos en Oriente Medio, por la seguridad de sus usuarios.

También misiles fueron reportados en Baréin, Jordania, Catar y Emiratos Árabes Unidos, elevando la tensión regional.