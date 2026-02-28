¿Dónde están las bases militares de EEUU en Oriente Medio?

-

Las concentraciones más grandes de fuerzas estadounidenses en Oriente Medio están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Irán respondió este sábado a una oleada de bombardeos de Estados Unidos lanzando ataques con misiles contra varios países de Medio Oriente donde Washington mantiene decenas de miles de soldados desplegados.

A continuación, se dan a conocer las bases militares estadounidenses más grandes en Oriente Medio, que están bajo el mando del Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), y los diversos ataques atribuidos a Irán en la región.

Baréin

El pequeño reino del Golfo alberga la llamada Actividad de Apoyo Naval de Baréin, donde tienen su base la Quinta Flota de la Marina y el cuartel general de las Fuerzas Navales estadounidenses.

El puerto de aguas profundas de Baréin puede acoger a los buques militares estadounidenses más grandes, como los portaviones. La Marina de Estados Unidos ha utilizado la base en el país desde 1948, cuando la instalación era operada por la Marina Real británica.

Varios buques estadounidenses tienen su puerto base en Baréin, incluidos buques antiminas y barcos de apoyo logístico.

Baréin informó que el centro de servicios de la Quinta Flota fue objetivo de un ataque con misiles iraní este sábado.

Irak

Estados Unidos tiene tropas en la región autónoma kurda de Irak como parte de una coalición internacional contra el grupo Estado Islámico, pero esta misión acabará en septiembre de 2026 tras un acuerdo entre Washington y Bagdad.

Bajo ese mismo acuerdo, las fuerzas estadounidenses completaron su retirada de instalaciones federales en Irak, cuyo gobierno es aliado cercano de Irán, pero también un socio estratégico de Washington.

Periodistas de la AFP reportaron explosiones cerca del consulado estadounidense en Erbil —capital del Kurdistán iraquí— este sábado, mientras que el poderoso grupo iraquí proiraní Kataeb Hezbolá amenazó con atacar bases estadounidenses.

Las fuerzas de seguridad kurdas informaron posteriormente que la coalición liderada por Estados Unidos había interceptado varios drones y misiles sobre Erbil.

Jordania

Estados Unidos desplegó presuntamente decenas de aviones militares en la base aérea jordana de Muwaffaq Salti en los días previos a los ataques contra Irán.

Un oficial militar jordano dijo que las fuerzas del reino derribaron dos misiles balísticos dirigidos hacia su territorio el sábado, sin precisar quién los lanzó.

Jordania informó después de que no hubo "víctimas, solo daños materiales".

Kuwait

La base aérea de Ali Al-Salem en Kuwait, que alberga un ala logística estadounidense y drones de ataque MQ-9 Reaper, fue objetivo de "varios misiles balísticos" el sábado, según las autoridades locales.

Aunque Kuwait dijo haberlos interceptado, Italia, que tiene sus propios militares desplegados allí, afirmó que un misil iraní provocó "daños importantes" en su pista. "Ningún" militar italiano resultó herido, aseguró Roma, "todos estaban en el búnker".

Kuwait también alberga Camp Arifjan, la sede del cuartel general avanzado de las fuerzas terrestres del CENTCOM.

El ejército estadounidense también mantiene reservas de equipamiento y suministros en Kuwait.

Catar

El pasado sábado se oyeron explosiones cerca de la base estadounidense de Al Udeid en Catar, que alberga los componentes avanzados del CENTCOM, así como las fuerzas aéreas y fuerzas de operaciones especiales del comando.

Un periodista de la AFP vio cómo un misil era destruido por un interceptor en una nube de humo blanco.

Catar también acoge aviones de combate rotativos y la 379 Ala Expedicionaria Aérea, que según el ejército incluye "transporte aéreo, reabastecimiento aéreo, inteligencia, vigilancia y reconocimiento, y medios de evacuación aeromédica".

Irán ya había disparado misiles contra Al Udeid en junio tras los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes.

Emiratos Árabes Unidos

Dos testigos indicaron el sábado a la AFP haber visto humo elevarse desde la base de Al Dhafra, en Abu Dabi, que alberga tropas estadounidenses.

Estados Unidos cuenta allí con un importante ala expedicionaria que incluye drones MQ-9 Reaper. Aviones de combate pasan por la base en rotación.

Siria

Estados Unidos ha mantenido durante años tropas en Siria como parte de los esfuerzos internacionales contra el grupo Estado Islámico, que surgió de la guerra civil siria para invadir gran parte de ese país y su vecino Irak.

Las fuerzas estadounidenses están en proceso de retirada de Siria, y tres fuentes dijeron a la AFP esta semana que la salida se completaría en un mes.

Los medios estatales sirios informaron de que cuatro personas murieron por un misil iraní que impactó en el sur del país este sábado.

*Con información de AFP